В Башкирии отметили самых активных участников конкурса «Трезвое село»

В Ермекеевском районе отметили самых активных участников республиканского конкурса «Трезвое село». Первой деревней, принявшей участие, стало Пионерское. Сельчане развернули борьбу против спиртных напитков с установки антиалкогольного знака.

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Населенный пункт обозначил, что выпивке тут не место. Мероприятия были разные, но детям, запомнились спортивные состязания, где папы участвовали в семейных забегах. На данный момент в селе нет ни одного пункта по продаже спиртосодержащей продукции. Деньги, полученные по итогам конкурса, пойдут на благоустройство населенных пунктов.

Флюза Гафуровна, глава сельского поселения спартакского сельсовета: «Конкурс «Трезвое село» – это не только борьба с пьющими или теми, кто продает – это одна сторона. Другая сторона – это информация, агитация, проведение мероприятий за здоровый образ жизни».