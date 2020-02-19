В Башкирии отметили самых активных участников конкурса «Трезвое село»

Населенный пункт обозначил, что выпивке тут не место. Мероприятия были разные, но детям, запомнились спортивные состязания, где папы участвовали в семейных забегах. На данный момент в селе нет ни одного пункта по продаже спиртосодержащей продукции. Деньги, полученные по итогам конкурса, пойдут на благоустройство населенных пунктов.