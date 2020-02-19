В Башкирии страшный пожар унёс жизнь супружеской пары

19 февраля в Калтасинском районе произошёл жуткий пожар. В посёлке Калегино загорелся бревенчатый дом. Представители МЧС по Башкирии сообщают о погибших.

На место происшествия были отправлены 3 специализированные машины и 7 пожарных. Огонь уничтожил дом полностью, а после осмотра территории были найдены два тела. В пожаре погибли жильцы дома — 77-летний мужчина и 74-летняя женщина.

Причина пожара до сих пор неизвестна. Обстоятельствами трагедии займутся следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС. Будут проведены все необходимые процедуры.