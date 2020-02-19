В России начали расти цены на китайские смартфоны

В связи с распространившимся коронавирусом в магазинах России перестали делать скидки на китайские телефоны. Теперь приобрести гаджеты можно только по повышенным ценам. Аналитики говорят, что застой электронного производства в Китае может стать причиной реального роста цен на продукцию.

В России дефицита электроники пока не наблюдается. Однако доступность товара может сократиться. На китайских фабриках продлили каникулы в связи с всеобщим карантином.