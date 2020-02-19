В России начали расти цены на китайские смартфоны

В связи с распространившимся коронавирусом в магазинах России перестали делать скидки на китайские телефоны. Теперь приобрести гаджеты можно только по повышенным ценам. Аналитики говорят, что застой электронного производства в Китае может стать причиной реального роста цен на продукцию.
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В России дефицита электроники пока не наблюдается. Однако доступность товара может сократиться. На китайских фабриках продлили каникулы в связи с всеобщим карантином.
Кроме того, компания Apple также сообщила об ограничениях доставки своей продукции на мировой рынок. России данная ситуация не грозит, поскольку на складах еще достаточно продукции. Представители "яблока" отметили, что затруднения временные. Подробную информацию по поводу происходящего компания даст в апреле.