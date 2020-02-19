В Россию ограничат въезд гражданам Китая

В Россию временно ограничат въезд гражданам КНР. Запрет на въезд начнет действовать с 20 февраля. Как сообщает ТАСС, такое решение принял специальный оперативный штаб, занимающийся проблемой коронавируса.

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Запрет начнёт действовать ровно в 00:00 часов 20 февраля. Ограничение является временным, но о сроках его завершения пока ничего не сказано. Такая мера должна предупредить распространение коронавируса на территории РФ.

Запрет коснётся граждан Китая, которые прибывают в Россию работать. Также ограничение коснётся и тех, кто приехал в учебных или туристических целях. С 19 февраля будет приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию.

Фото: Интернет.