В Следственном комитете Башкирии подвели итоги работы в 2019 году

Сотни миллионов рублей возмещенного ущерба и высокая раскрываемость преступлений. В Следственном комитете республики подвели итоги работы за 2019 год. В августе прошлого года в управлении было создано специализированное следственное отделение по раскрытию преступлений прошлых лет, где было рассмотрено 178 преступлений.