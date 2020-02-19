В Следственном комитете Башкирии подвели итоги работы в 2019 году

Сотни миллионов рублей возмещенного ущерба и высокая раскрываемость преступлений. В Следственном комитете республики подвели итоги работы за 2019 год. В августе прошлого года в управлении было создано специализированное следственное отделение по раскрытию преступлений прошлых лет, где было рассмотрено 178 преступлений.

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На заседании коллегии выступил Радий Хабиров. Руководитель региона обозначил ключевые направления совместной деятельности Правительства республики и следственных органов.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортоста: «Высоко ценю вашу деятельность, знаю, какая она напряженная. По качеству работы следователей Башкирское управление – одно из лучших в ПФО. В прошлом году вы добились сокращения числа дел, возвращенных для дополнительного следствия, и на половину – дел, возвращенных судами».

Автор: Радмир Азнабаев