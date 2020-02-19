В Тюмени были задержаны мошенницы, которые проникали в квартиры с помощью доверчивых детей

В конце января в Уфе стали поступать заявления на двух мошенниц, которые, В конце января в Уфе стали поступать заявления на двух мошенниц, которые, обманывая детей, проникают в квартиры и похищают драгоценности. Три зарегистрированных случая были зафиксированы в столице Башкирии. Злоумышленниц удалось поймать правоохранительным органам Тюмени. проникают в квартиры и похищают драгоценности. Три зарегистрированных случая были зафиксированы в столице Башкирии. Злоумышленниц удалось поймать правоохранительным органам Тюмени.

Две женщины поджидали у подъезда детей, а после заходили с ними в помещение. Там мошенницы представлялись Две женщины поджидали у подъезда детей, а после заходили с ними в помещение. Там мошенницы представлялись «подругами мамы» и просились в квартиру отдать долг и попить воды. Доверчивые дети пускали в квартиру обманщиц, и пока одна женщина отвлекала ребёнка, вторая похищала драгоценности и деньги. и просились в квартиру отдать долг и попить воды. Доверчивые дети пускали в квартиру обманщиц, и пока одна женщина отвлекала ребёнка, вторая похищала драгоценности и деньги.