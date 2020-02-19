На японском лайнере Diamond Princess приостановлен карантин

Круизный японский лайнер простоял в режиме карантина 14 дней. Режим был введен после того, как на борту обнаружили зараженных коронавирусом пассажиров. Сегодня, 19 февраля, здоровых пассажиров будут высаживать на берег.
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Ожидается, что судно покинут около 500 не зараженных людей. Среди них двое жителей России, у которых вирус не обнаружен. С 19 по 21 числа месяца планируется эвакуация всех здоровых пассажиров. Тем временем инфицированных на борту лайнера стало еще больше - 542 человека.
Японский лайнер был поставлен на карантин с начала февраля. Случилось это после того, как у 80-летнего пассажира обнаружили вирус. Россиян на борту всего 24 человека. После обсуждений вопроса об эвакуации российских граждан, в МИД заявили, что сначала необходимо дождаться завершения карантина. Также в ведомстве напомнили, что граждане России находятся под тщательным наблюдением японских врачей.