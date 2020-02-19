На японском лайнере Diamond Princess приостановлен карантин

Круизный японский лайнер простоял в режиме карантина 14 дней. Режим был введен после того, как на борту обнаружили зараженных коронавирусом пассажиров. Сегодня, 19 февраля, здоровых пассажиров будут высаживать на берег.

Ожидается, что судно покинут около 500 не зараженных людей. Среди них двое жителей России, у которых вирус не обнаружен. С 19 по 21 числа месяца планируется эвакуация всех здоровых пассажиров. Тем временем инфицированных на борту лайнера стало еще больше - 542 человека.