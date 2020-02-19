Ксения Собчак прилетела в Башкирию в родную деревню Алсу

Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у известной уроженки Башкирии певицы Алсу. В рамках ютуб-программы «Осторожно, Собчак» Алсу рассказала о своей семье и скандале на шоу «Голос. Дети», а также она научила Собчак говорить на татарском. Все это сопровождалось национальным колоритом: поездкой на лошадях и башкирским танцами.

Интервью началось со встречи Алсу и Ксении в Уфе. Далее их ждала двухчасовая поездка в родную деревню певицы – Уяндыково Илишевского района. Там, по признанию Алсу, прошло ее прекрасное детство.

Уяндыково – это наше семейное гнездо, наше сердце. Потому что это родная земля. Моя мама, несмотря на то, что сама из Татарстана, она очень любит проводить время в этой деревне. Занимается садом: копает, выращивает что-то, у нее свой огород. Алсу, певица

После этих слов Ксения Собчак откровенно сказала Алсу, что картину, которую описала ей певица, представить трудно. Ведь семья у знаменитости «богатая» и напомнила, что в 2001 году отец Алсу Ралиф Сафин занял пост президента нефтегазовой компании. «Твоя мама должна лежать на лазурном берегу и ходить в мишленовские рестораны», - с улыбкой отметила Собчак.

Алсу лишь сказала, что это зов сердца и с ним ничего не поделаешь, ведь родители становятся старше и им хочется проводить время «с душой».

(к2:Алсу показывает Ксении дом, в котором росла. Сейчас из него семья Сафиных сделала музей)

На этих словах интервью прерывается, и нас переносят на границу Илишевского района, где знаменитостей встречают кураисты и девушки в национальных башкирских костюмах. Собчак не может сдержать улыбку и лаконично говорит: «Красота», а после и вовсе начинает пританцовывать под башкирскую мелодию.

«Так меня еще никогда не встречали!», - призналась Ксения Анатольевна.