Стало известно, какие болезни были выявлены у жителей Башкирии

В Минздраве Башкирии рассказали об итогах диспансеризации в 2019 году. По всей республике в ежегодной проверке приняли участие 82 медицинских учреждений. Общее количество прошедших диспансеризацию жителей Башкирии зафиксировано 765 тысяч человек.

22 тысячи из общего количества участвовавших в диспансеризации — инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Было выявлено около 78,5 тысяч случаев заболевания. Минздрав Башкирии рассказал о самых частых выявленных болезнях.

На первом месте по количеству оказались болезни кровообращения (21,5 тысяч случаев), на втором — болезни эндокринной системы (15,2 тысяч), а на третьем — болезни нервной системы (6,8 тысяч). Также были выявлены случаи социально значимых заболеваний. Было зарегистрировано 18 случаев заболевания туберкулёзом, 593 злокачественные опухоли, 1 496 случаев заболевания диабетом и 1 757 случаев ишемии.