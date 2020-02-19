В России сертификат на маткапитал можно будет получить легче

Власти РФ упрощают способ получения сертификата на материнский капитал. Родившие женщины смогут получить документ уже при выписке из роддома. Об этом рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.
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Сейчас, чтобы получить сертификат на материнский капитал, женщинам нужно собрать пакет документов, заполнить большое количество «бумажек». В скором времени для получения сертификата достаточно будет информации, которая заполняется при поступлении в роддом. Это позволит избежать бумажной волокиты и получить денежные выплаты быстрее.
Уже при выписке из родильного дома у женщины будет в электронном варианте (на электронной почте или телефоне) сертификат на материнский капитал. При желании родители всегда смогут получить и бумажный вариант документа. Напомним, что Президент РФ Владимир Путин предложил пересмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет с 1 января 2020 года.
Фото: Интернет.