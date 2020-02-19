В России сертификат на маткапитал можно будет получить легче

Сейчас, чтобы получить сертификат на материнский капитал, женщинам нужно собрать пакет документов, заполнить большое количество «бумажек». В скором времени для получения сертификата достаточно будет информации, которая заполняется при поступлении в роддом. Это позволит избежать бумажной волокиты и получить денежные выплаты быстрее.

Уже при выписке из родильного дома у женщины будет в электронном варианте (на электронной почте или телефоне) сертификат на материнский капитал. При желании родители всегда смогут получить и бумажный вариант документа. Напомним, что Президент РФ Владимир Путин предложил пересмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет с 1 января 2020 года.