В Уфе пройдет Международный фестиваль Ильдара Абдразакова

Музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова, стартовавший в Екатеринбурге, пройдет и в Уфе. 19 февраля на сцене Башкирского театра будет исполнена опера «Аттила» Джузеппе Верди. Наследию именно этого итальянского композитора будет посвящен фестиваль, который объединит четыре города России: Екатеринбург, Уфу, Казань и Москву.

Завершится он 26 февраля концертом «Верди гала» в Большом зале Московской консерватории. Кстати, «Аттила» – режиссерский дебют Ильдара Абдразакова. И это не единственный приятный сюрприз, который смогут оценить слушатели.

Ильдар Абдразаков, российский оперный певец, народный артист Республики Башкортостан: «В опере «Аттила» будет два дебюта. Вероника Джиоева и Сергей Кайдало, которые никогда не пели эти партии. И вы первые, кто услышит их дебют».

Увидеться с исполнителями ведущих оперных партий журналистам удалось накануне спектакля. Вероника Джиоева считается одной из самых востребованных певиц в России. Тенор Лучано Ганчи знаменит своей актерской харизмой и впервые будет выступать на уфимской площадке. К слову, музыкальный фестиваль – это еще и самый крупный проект по поддержке и развитию молодых исполнителей.