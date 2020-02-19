«Уфа» выиграла первый контрольный матч на сборах в Испании

Башкирский клуб продолжает готовиться к сезону. Сейчас сборы идут в испанском Бенидорме. В поединке со швейцарским клубом «Рапперсвиль» Вячеслав Кротов уже на 6-й минуте вывел «Уфу» вперед.
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Далее уфимцы уверенно контролировали ход игры и были близки ко второму забитому мячу, но вместо этого позволили швейцарцам провести быструю контратаку. За 10 минут до конца первой половины игры Оливье Тилль с передачи Ловро Бизяка вновь вывел «Уфу» вперед.
Во втором тайме счет не изменился. Победа «Уфы».