В Уфе сошедший с крыш снег повредил пять машин

В башкирскую столицу вновь пришло аномальное тепло. Последние несколько дней республику заметает обильные снегопад. УГЗ г. Уфы предупреждает о возможном сходе снега с крыш зданий.

Коммунальные службы усиленно борются со снежной стихией. Крыши домов оперативно чистятся, но не везде коммунальщики успевают остановить сход снега. 19 февраля было зарегистрировано 5 случаев схода снежного покрова на машины.

Автомобили получили механические повреждения. Представители УГЗ настоятельно рекомендуют уфимцам остерегаться проходов в непосредственной близости от крыш, так как снег и лёд, падающий с кровель, может принести вред здоровью и жизни. Также не рекомендуется оставлять транспортные средства близко к зданиям.