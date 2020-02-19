В Уфе сошедший с крыш снег повредил пять машин

В башкирскую столицу вновь пришло аномальное тепло. Последние несколько дней республику заметает обильные снегопад. УГЗ г. Уфы предупреждает о возможном сходе снега с крыш зданий.

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Коммунальные службы усиленно борются со снежной стихией. Крыши домов оперативно чистятся, но не везде коммунальщики успевают остановить сход снега. 19 февраля было зарегистрировано 5 случаев схода снежного покрова на машины.

Автомобили получили механические повреждения. Представители УГЗ настоятельно рекомендуют уфимцам остерегаться проходов в непосредственной близости от крыш, так как снег и лёд, падающий с кровель, может принести вред здоровью и жизни. Также не рекомендуется оставлять транспортные средства близко к зданиям.

Фото: УГЗ г. Уфы.