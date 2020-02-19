«Торос» обыграл «Южный Урал» в Орске

«Торос» провел заключительный матч регулярного чемпионата Высшей лиги. Соперником нефтекамцев стал орский «Южный Урал». Под занавес первого периода Сергей Варлов вывел гостей вперед, а шайбы Станислава Голованова и Даниила Скорикова в третьей двадцатиминутке зафиксировали убедительную победу нефтекамцев – 3:0.

Таким образом команда Руслана Сулейманова вернула себе первое место в своей подгруппе. 19-летний Дмитрий Брагинский оформил свой второй сухарь в сезоне.