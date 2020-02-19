«Торос» обыграл «Южный Урал» в Орске

«Торос» провел заключительный матч регулярного чемпионата Высшей лиги. Соперником нефтекамцев стал орский «Южный Урал». Под занавес первого периода Сергей Варлов вывел гостей вперед, а шайбы Станислава Голованова и Даниила Скорикова в третьей двадцатиминутке зафиксировали убедительную победу нефтекамцев – 3:0.
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Таким образом команда Руслана Сулейманова вернула себе первое место в своей подгруппе. 19-летний Дмитрий Брагинский оформил свой второй сухарь в сезоне.
«Торос» занимает первое место в дивизионе и второе в конференции. Соперником в играх на выбывание станет ташкентский «Хумо». Первые матчи 1/8 плей-офф пройдут в Нефтекамске 22 и 23 февраля.