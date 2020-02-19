Школьников в России будут кормить бесплатно

Госдума приняла закон, по которому младшие школьники в российских школах теперь будут обеспечены горячим бесплатным питанием. Такая программа будет реализовываться за счет федерального, регионального и местного бюджета. Информация была опубликована 18 февраля на сайте нижней палаты парламента.

Инициатива о бесплатном питании была предложена Владимиром Путином 15 февраля этого года. Позже президент высказался об усилении требований и критериев к питанию школьников, и об ответственности за нарушения. Сообщается, что некоторые регионы приступят к реализации программы уже с 1 сентября этого года. 5,2 млн младшеклассников будут накормлены не менее одного раза в день. Ожидается, что цифра будет расти вместе с рождаемостью в стране.