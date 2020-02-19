Уфимские врачи объяснили, почему отпустили пациента со страшным заболеванием домой

В середине февраля семья 36-летнего Дмитрия Стринадко забила тревогу. 3 дня врачи больницы № 21 В середине февраля семья 36-летнего Дмитрия Стринадко забила тревогу. 3 дня врачи больницы № 21 не могли поставить диагноз их сыну. Выяснилось, что мужчина страдает смертельно опасной болезнью — ботулизм. их сыну. Выяснилось, что мужчина страдает смертельно опасной болезнью — ботулизм.

Дмитрий лежал в 21-ой больнице, сдавал анализы, врачи пытались понять, что разрушает организм пациента. Однако анализы были в порядке, и мужчину отпустили домой, где ему стало намного хуже. Родители Дмитрия отвезли сына в больницу № 22, где ему и поставили диагноз «ботулизм», сразу начав оперативное лечение.

Издание «КП-Уфа» связалось с врачами 21-ой больницы. Представитель медицинского учреждения поделился, что в больнице Дмитрия начали лечить от неврологических симптомов, которые были вызваны ранее перенесенным заболеванием. Мужчине стало значительно лучше, поэтому его и отпустили домой.