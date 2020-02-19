В Башкирии ведутся поиски 23-летнего парня

Волонтёры ПСО «Отклик» рассказали о поисках молодого парня. 23-летний житель Стерлитамака Муллагалеев Ильнур пропал без вести. Молодой человек ушёл из дома ещё в начале февраля.

1 февраля Ильнур вышел из дома в неизвестном направлении. С тех пор местонахождение парня неизвестно. Волонтёры просят помочь с распространением ориентировки.

Рост молодого человека примерно 182 см, телосложение среднее. Волосы короткие, тёмно-русые, а глаза карие. В день исчезновения был одет в серую шапку, тёмно-серую куртку до пояса, синие джинсы и чёрные ботинки.