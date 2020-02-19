В России увеличилось количество наркоманов

Институт социологии РАН утверждает, что в России стало больше нерегулярных наркоманов. Это люди, употребляющие наркотики время от времени. При чем процент тяжелой наркомании снизился, говорят представители.

Нерегулярные наркоманы неприметны в обществе. Все потому, что они не страдают физической зависимостью от употребляемых препаратов. Однако, как они признаются сами, психологическая зависимость все-таки присутствует. Такие люди потребляют более легкие виды наркотиков. Благодаря этому они неприметны в обществе, не привлекают внимания управляющих органов. Они также учатся, работают, имеют семьи.