В России увеличилось количество наркоманов

Институт социологии РАН утверждает, что в России стало больше нерегулярных наркоманов. Это люди, употребляющие наркотики время от времени. При чем процент тяжелой наркомании снизился, говорят представители.
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Нерегулярные наркоманы неприметны в обществе. Все потому, что они не страдают физической зависимостью от употребляемых препаратов. Однако, как они признаются сами, психологическая зависимость все-таки присутствует. Такие люди потребляют более легкие виды наркотиков. Благодаря этому они неприметны в обществе, не привлекают внимания управляющих органов. Они также учатся, работают, имеют семьи.
По причине такой маскировке, специалистам приходится придумывать новые способы контроля. Как утверждают исследователи, легкая зависимость неизбежно приводит к тяжелому виду наркомании. Вопрос перехода от одной стадии к другой — всего лишь вопрос времени. 80% опрошенных наркоманов говорили, что когда-то они начинали с "легких" веществ. Исследование проводилось учеными в 2013-2018 годах. Участие приняли более 10000 человек, включая школьников и студентов.