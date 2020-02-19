В Башкирии пропала без вести 45-летняя женщина

В Ишимбае пропала местная жительница. 45-летняя Стебнянская Татьяна уже четыре дня не выходит на контакт с близкими. Сообщается, что женщина пропала 15 февраля.

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Татьяна вышла из дома в неизвестном направлении, но вечером домой не вернулась. На следующий день Татьяна также не появилась в родном доме. Близкие пропавшей обратились за помощью к волонтёрам ПСО «Отклик».

Рост Татьяны примерно 167 см, телосложение среднее. Волосы пропавшей тёмно-каштановые, а глаза голубые. В день исчезновения на женщине была надета светло-серая шапка, тёмно-коричневый пуховик, синие джинсы и белые кроссовки.

Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 8 987 10 60 601 или 02.

ПСО «Отклик»