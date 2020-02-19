В Уфу переезжает самый сильный человек России

Эльбрус Нигматуллин, самый сильный человек России, переезжает в бакширскую столицу. Сам спортсмен является уроженцем Челябинской области, но решил перебраться с семьёй в Уфу. Об этом Эльбрус рассказал на своей странице в социальной сети.

Спортсмен рассказал, что Башкирия всегда была вторым домом для него. Эльбрус считает, что именно в Уфе ему удастся эффективно развивать и создавать спортивные проекты, а также пропагандировать здоровый образ жизни. Эльбрус отдельно отметил, что с приходом Радия Хабирова республика начала свой расцвет.

Я долго размышлял о своём переезде в Уфу и понял, что именно здесь я смогу эффективно реализовывать и создавать спортивные и социальные проекты, пропагандировать здоровый образ жизни на благо республики. Эльбрус Нигматуллин

Эльбрус Нигматуллин является яркой медийной личностью. В 2005 году спортсмен стал вице-чемпионом соревнования «Самый сильный человек планеты», а ещё четыре раза побеждал в турнире «Самый сильный человек России». Эльбрус занимается активной социальной деятельностью, участвовал в разработке большого количества значимых проектов.