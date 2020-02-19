В Москве зафиксирована аномальная погода

18 февраля в Москве был зафиксирован абсолютный температурный рекорд. Столбики термометра поднялись до +5°С градусов. Такая аномальная температура для зимы наблюдалась только в 1949 году. К слову, тогда температура достигала +4,4°С. Это было более чем 70 лет тому назад.

Сегодня температура поднялась еще выше. Так, на ВДНХ было отмечено +6°С. В последний раз аномальное тепло в такую дату было 19 февраля 1925 года. Тогда было замечено +3,7°С. Таким образом, был побит еще один рекорд.