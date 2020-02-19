В Башкирии иностранцы застряли в сугробе по пути на отдых

Вчера, 18 февраля, в Абзелиловском районе в снегу застрял автомобиль. В машине находились уроженцы Казахстана, которые приехали в Башкирию на отдых. Известно, что гости соседней страны намеревались отдохнуть на горнолыжной базе курорта «Банное».

Машина с семьей с детьми не смогла проехать по заснеженной дороге. Автомобиль совсем застрял, когда гости Башкирии решили обратиться к спасателям. Прибыв на место происшествия, команда спасения застала машину, полностью занесённую под снегом.

Сотрудники Аварийно-спасательной службы помогли выбраться из застрявшего автомобиля 36-летнему водителю, 36-летней и 32-летней пассажиркам и трём детям 8, 7 и 3 лет. К счастью, никто из гостей республики не пострадал. Всю семью отвезли на ночевку в Сибай, а сегодня автомобиль должны вытащить из снежного плена, чтобы туристы продолжили путешествие.