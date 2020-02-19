Компания «Башнефть» подвела итоги работы за 2019 год

Рост чистых активов, сохранение объемов добычи в республике и увеличение нефтепереработки. “Башнефть”, входящая в структуру “Роснефти”, подвела итоги 2019 года по международным стандартам финансовой отчётности. Несмотря на неблагоприятные макроэкономические условия, результаты по выручке и операционной прибыли сохранились на уровне предыдущего периода.

«Башнефть» сохраняет финансово-экономическую устойчивость и демонстрирует хорошие производственные результаты. Чистые активы компании выросли на 11% и составили более полутриллиона рублей. Отметились ростом и капитальные затраты – до 61 млрд рублей, что позволит получить положительный экономический эффект уже в ближайшие годы.

Финансово-экономическая стабильность промышленного флагмана обусловлена результатами производственной деятельности. В прошлом году компания сумела добиться сохранения объёмов добычи в Башкортостане – основном регионе своей деятельности на уровне предыдущего периода. А вот нефтепереработка, при общем падении этого сектора в отечественной отрасли, даже выросла.

В 2019 году «Башнефть» запустила производство собственных катализаторов для нефтепереработки на базе предприятия «РН-Кат» в Стерлитамаке. Продукция завода не уступает лучшим зарубежным аналогам. Также в минувшем году «Башнефть» освоила выпуск и реализацию высокооктанового бензин АИ-100 по собственной технологии. Кроме того, на производственной площадке «Башнефть-Новойл» начался выпуск дорожного битума по новому ГОСТу. А нефтехимический завод компании – «Уфаоргсинтез» – разработал шесть новых марок синтетического каучука со специальной добавкой, позволяющей повысить его эксплуатационные качества.