Стали известны причины аномальной зимы в России

Зима 2019-2020 ознаменовалась для россиян продолжительным теплом. Стало известно, что в Москве были зафиксированы два рекорда подряд. О причинах такого резкого тепла рассказали представители Гидрометцентра.
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Как выяснилось, причиной тепла стали воздушные массы из Атлантики. К слову, такое явление ненормально для зимнего сезона. Теплый воздух из Атлантики вытеснил холодный сибирский, а это в свою очередь стало причиной аномальной зимы.
На прошлой неделе в Якутии был также установлен "теплый" рекорд. Вместо обычных -35℃ было установлено -14,7℃. В Чите также наблюдалась рекордная температура — +1,5℃. Специалисты пояснили, что потепление в России в целом происходит быстрее, чем на остальной планете. Объясняется это географическим положением нашей страны. Площадь суши в России значительно больше площади воды. Поэтому океан позволяет нивелировать влияния изменяющихся климатических условий.