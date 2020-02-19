Стали известны причины аномальной зимы в России

Зима 2019-2020 ознаменовалась для россиян продолжительным теплом. Стало известно, что в Москве были зафиксированы два рекорда подряд. О причинах такого резкого тепла рассказали представители Гидрометцентра.

Как выяснилось, причиной тепла стали воздушные массы из Атлантики. К слову, такое явление ненормально для зимнего сезона. Теплый воздух из Атлантики вытеснил холодный сибирский, а это в свою очередь стало причиной аномальной зимы.