В Башкирии охотников, которые издевались над волками, хотят привлечь к ответственности

11 февраля в социальных сетях распространилось видео, на котором два охотника жестоко издеваются над умирающим волком. Поведение живодёров возмутило пользователей сети. Активисты призывают неравнодушных жителей республики отправить заявление на живодёров в онлайн-прокуратуру.

На видеозаписи хорошо видно, как охотники любители подстреливают волка, а потом глумятся и издеваются над умирающим зверем. Профессиональные охотники отметили, что такое поведение недопустимо в отношении животных. Возмущенные жители Башкирии написали заявление, которое призывает привлечь к уголовной ответственности жестоких охотников.

11 февраля в СМИ появилось видео, на котором двое охотников убивают волка. Отстреливают ему позвонок и глумятся на камеру над тем, как он умирает, причиняя животному большие мучения. текст заявления

Составители заявления отмечают, что такое поведение ещё больше возмущает, так как один из участников события — представитель органов власти. Видео увидело большое количество людей, среди которых и дети, и неизвестно, какой отпечаток от увиденного останется в их душе.