В России могут запретить слушать музыку в транспорте

Национальная ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) обратилась к министру транспорта России с просьбой об обязательном пользовании наушниками во время прослушивании музыки в общественном транспорте. Представители ассоциации уверены, что эта мера уменьшит уровень конфликтов и повысит культурный уровень граждан. Подобное практикуется в странах Европы.

Также в ассоциации заявили, что 94% опрошенных людей отрицательно относятся к публичному прослушиванию музыки. При чем 13% готовы применить физическую силу, чтобы решить вопрос. Люди должны уважать личные границы друг друга, уверены в НАДЭП.