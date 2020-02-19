Андрей Назаров вручил многодетным матерям медали «Материнская слава»

Не явились на работу по уважительной причине. 50 многодетных женщин со всей республики пригласили сегодня в Уфу для вручения государственной награды – медали «Материнская слава». По поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова виновниц торжества поздравил первый вице-премьер Правительства Башкирии.
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Как отметил Андрей Назаров, перед властями стоит задача создать максимально комфортные условия для семей. В первую очередь, это строительство и капитальный ремонт роддомов, возведение новый детских садов, школ и других социальных объектов. Вырос и материнский капитал. Кроме того, с 1 января 2020 года он полагается уже при рождении первого ребенка.
На сегодняшний день в Башкортостане более 50 тысяч многодетных мам. Они воспитывают в общей сложности свыше 160 тысяч детей. Андрей Назаров поздравил очередных обладательниц медали «Материнская слава» и рассказал, какие ещё меры поддержки семей разрабатывает правительство.