Андрей Назаров вручил многодетным матерям медали «Материнская слава»

Андрей Назаров, первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан: «Наша задача – перевести всех наших учеников в одну смену, чтобы они могли отзаниматься спокойно, потом еще какие-то кружки посетить. Для этого сейчас строим не только комфортные школы, но и вводится бесплатное детское питание, что, мне кажется, тоже важно. До 2024 года планируем построить 16 бассейнов, что даст возможность спокойно заниматься плаванием. Это очень полезно для здоровья детей».