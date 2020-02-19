Андрей Назаров вручил многодетным матерям медали «Материнская слава»

Не явились на работу по уважительной причине. 50 многодетных женщин со всей республики пригласили сегодня в Уфу для вручения государственной награды – медали «Материнская слава». По поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова виновниц торжества поздравил первый вице-премьер Правительства Башкирии.

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Как отметил Андрей Назаров, перед властями стоит задача создать максимально комфортные условия для семей. В первую очередь, это строительство и капитальный ремонт роддомов, возведение новый детских садов, школ и других социальных объектов. Вырос и материнский капитал. Кроме того, с 1 января 2020 года он полагается уже при рождении первого ребенка.

На сегодняшний день в Башкортостане более 50 тысяч многодетных мам. Они воспитывают в общей сложности свыше 160 тысяч детей. Андрей Назаров поздравил очередных обладательниц медали «Материнская слава» и рассказал, какие ещё меры поддержки семей разрабатывает правительство.

Андрей Назаров, первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан: «Наша задача – перевести всех наших учеников в одну смену, чтобы они могли отзаниматься спокойно, потом еще какие-то кружки посетить. Для этого сейчас строим не только комфортные школы, но и вводится бесплатное детское питание, что, мне кажется, тоже важно. До 2024 года планируем построить 16 бассейнов, что даст возможность спокойно заниматься плаванием. Это очень полезно для здоровья детей».

Галина Мухаметкаримова, многодетная мама: «В декрете я уже с 2008 года, уже 12 лет будет в этом году. На одном не останавливайтесь! Чем больше детей, тем больше у них проявляется любовь. Они становятся ответственными, заботливыми, друг о друге заботятся, помогают друг другу. В будущем это очень им пригодится».