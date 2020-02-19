Эксперт рассказал, какие приложения воруют данные пользователей

Специалист Сергей Никитин рассказал, как защитить свой телефон от слежки и кражи данных. Подробной информацией он поделился в интервью на YouTube. Оказалось, что есть приложения опасные даже для скачивания.
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Среди топ-опасных программ оказались те, которые получают доступ к телефонной книге. Некоторые приложения не афишируют этого. Среди таких, например, оказалось GetContact, которое блокирует спам-звонки.
Также нежелательны приложения для удаленного управления компьютером через телефон. Нередко мошенники используют их для получения данных банковских карточек, тем самым воруя деньги со счетов.
Приложения для отслеживания местоположения и детского контроля тоже могут быть опасны. Такие программы могут взломать и украсть ребенка. Также эксперт напомнил, что пользователям Android настоятельно рекомендуется скачивать приложения только с официального источника Google Play.