Эксперт рассказал, какие приложения воруют данные пользователей

Специалист Сергей Никитин рассказал, как защитить свой телефон от слежки и кражи данных. Подробной информацией он поделился в интервью на YouTube. Оказалось, что есть приложения опасные даже для скачивания.

Среди топ-опасных программ оказались те, которые получают доступ к телефонной книге. Некоторые приложения не афишируют этого. Среди таких, например, оказалось GetContact, которое блокирует спам-звонки.

Также нежелательны приложения для удаленного управления компьютером через телефон. Нередко мошенники используют их для получения данных банковских карточек, тем самым воруя деньги со счетов.