В Уфе вандалы разгромили «умную» остановку

Сегодня, 19 февраля, неизвестные разгромили «умную» остановку в Уфе. Дебоширы разбили стекло на остановке «Горсовет». Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

За сутки это уже второй случай порчи городского имущества. Сегодня утром нерадивый водитель сбил такую же «умную» остановку в микрорайоне Дёма. Стоит отметить, что стоимость остановочных павильонов оценивается в 750-800 тысяч рублей.

На днях Глава республики Радий Хабиров лично проверял интеллектуальные видеокамеры, установленные на остановочных пунктах. Камеры способны распознавать лица, что должно помочь в борьбе с уличным хулиганством и преступлениями. Вице-мэр города Салават Хусаинов поручил искать дебоширов и взыскивать причиненный ущерб.