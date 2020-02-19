В Уфе начали проверять газ в домах старше 30 лет

В Орджоникидзевском районе Уфы начали проверять жилые здания, которым старше 30 лет. Это не просто плановое техобслуживание, а тщательное обследование газовых коммуникаций. Ревизия проводится как внутри квартир, так и в целом по дому.

Постороннего запаха нет, на первый взгляд всё в порядке. Но газоанализатор говорит об обратном. Современный прибор способен выявить даже самую минимальную утечку. А в этой квартире их обнаружили сразу в трех местах.

Работники обслуживающей организации первым делом открывают окно и проветривают помещение, а хозяин вызывает аварийную службу. Вытяжка в квартире работает исправно. Возможно, это стало спасением от несчастного случая. Поэтому внеплановому визиту газовиков здесь только рады.

Руслан Динмухаметов, житель дом по улице Борисоглебская, 28/2: «Конечно, это же газ, опасно, пускай проверяют».

Как работает вентиляция, нет ли утечек и состояние сварных соединений по всему газопроводу, проверяется и толщина стенки трубы, как в квартире, так и в целом по дому? В этом деле дефектоскописты применяют ультразвуковой метод.

Земфир Гильманов, бригадир дефектоскопистов: «Основная наша задача – это толщинометрия. Для выяснения остаточного ресурса трубопровода. То есть сначала слесаря делают зачистку, потом мериться толщина стенки трубы. Естественно, все это фиксируется».

Инициаторами таких проверок стали управляющие компании. В поле их зрения в первую очередь попали двухэтажки в Черниковке 50-х годов постройки. Именно они несут потенциальную опасность для жильцов. После сбора всех данных по каждому дому делается заключение о возможности дальнейшей эксплуатации газопровода.

Никита Ступников, ведущий инженер ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы: «В прошлом году было произведено диагностирование 467 домам, из которых три дома выдано заключение на один год. То есть, возможно, эти дома будут уходить на капремонт».

Диагностику выполняет специализированная организация. Стоимость услуги для жильцов варьируется от 550 до 700 рублей. Сумма не такая уж и большая, говорят в управляющей компании, учитывая, что на кону – жизни окружающих.

Подобная диагностика внутридомового газового оборудования в этих домах проводится впервые. В общей сложности работникам обслуживающей организации предстоит обследовать в Орджоникидзевском районе порядка 60 жилых зданий старше 30 лет.