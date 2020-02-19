В Уфе начали проверять газ в домах старше 30 лет

В Орджоникидзевском районе Уфы начали проверять жилые здания, которым старше 30 лет. Это не просто плановое техобслуживание, а тщательное обследование газовых коммуникаций. Ревизия проводится как внутри квартир, так и в целом по дому.
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Постороннего запаха нет, на первый взгляд всё в порядке. Но газоанализатор говорит об обратном. Современный прибор способен выявить даже самую минимальную утечку. А в этой квартире их обнаружили сразу в трех местах.
Работники обслуживающей организации первым делом открывают окно и проветривают помещение, а хозяин вызывает аварийную службу. Вытяжка в квартире работает исправно. Возможно, это стало спасением от несчастного случая. Поэтому внеплановому визиту газовиков здесь только рады.
Как работает вентиляция, нет ли утечек и состояние сварных соединений по всему газопроводу, проверяется и толщина стенки трубы, как в квартире, так и в целом по дому? В этом деле дефектоскописты применяют ультразвуковой метод.
Инициаторами таких проверок стали управляющие компании. В поле их зрения в первую очередь попали двухэтажки в Черниковке 50-х годов постройки. Именно они несут потенциальную опасность для жильцов. После сбора всех данных по каждому дому делается заключение о возможности дальнейшей эксплуатации газопровода.
Диагностику выполняет специализированная организация. Стоимость услуги для жильцов варьируется от 550 до 700 рублей. Сумма не такая уж и большая, говорят в управляющей компании, учитывая, что на кону – жизни окружающих.
Подобная диагностика внутридомового газового оборудования в этих домах проводится впервые. В общей сложности работникам обслуживающей организации предстоит обследовать в Орджоникидзевском районе порядка 60 жилых зданий старше 30 лет.
Автор: Руслан Батыргареев