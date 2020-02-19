В центре Уфы трамвай сошёл с рельсов из-за снега

Сегодня, 19 февраля, в башкирской столице произошло чрезвычайное происшествие. Трамвай сошёл с рельсов, перепугав пассажиров. Очевидцы поделились видео с места происшествия.

Видимо, из-за невозможности проехать по заснеженным путям трамвай слетел с рельсов. Транспорт перегородил всю проезжую часть и заблокировал движение на улице Большой Гражданской. Испуганные пассажиры поспешили покинуть трамвай.

Из-за погодных условий ситуация на дорогах города является опасной. Коммунальные службы не успевают справляться с таким большим количеством снега, что приводит к аварийным происшествиям. Пользователи сети предполагают, что ЧП с трамваем приключилось как раз по причине неочищенных дорог.