«Базы перестали отвечать требованиям»: в Башкирии развивают сдавшее позиции пятиборье

Что творится с башкирским пятиборьем? Такой вопрос подняли в социальных сетях. Воспитанники башкирского спорта выступают за Москву, а в детско-юношеском спорте наград все меньше и меньше – дисциплина, которая находилась на высоком уровне в республике, сдала свои позиции.
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Едва ли не самая успешная воспитанница башкирского пятиборья Гульназ Губайдуллина – лучшая спортсменка международной федерации в 2017 году. Сейчас она лидер сборной России. Вместе с ней в национальной команде выступает еще две девушки из Башкортостана. Ульяна Баташова – обладательница кубка мира, а Аделина Ибатуллина на сегодняшний день единственная завоевала олимпийскую лицензию. Но девушки представляют не республику, они выступают в зачет Москвы и Московской области, а вместе с ними еще один уроженец республики, чемпион планетарного первенства Данил Калимуллин.
Отъезд сильнейших спортсменов стал основной причиной провала в истории современного пятиборья республики на сегодняшний день. Поднимать знаковый вид спорта призвали Вадима Чудновского. Он работал в Башкортостане до 2011. Тогда воспитал участника Олимпийских игр Руслана Сабирхузина. Но затем тренер переехал в Казахстан. Вернулся в прошлом году, когда вид спорта был в совсем плачевном состоянии. За 12 месяцев юношеская команда завоевала всего одну медаль всероссийских соревнований.
Но и в одночасье тоже. Рассчитывать на создание специальной базы в ближайшее время вряд ли приходится. Неидеальные условия, но все же есть. И современное пятиборье в республике всегда держалось за счет тренеров-энтузиастов. Именно они и работают сейчас над тем, чтобы усилить детско-юношеский спорт. Результаты долго ждать себя не заставили. Подтянулись четырехборцы, лидеры Софья Тарасова и Игорь Широков являются кандидатами в сборную страны. Игорь Зорькин сумел стать чемпионом всероссийского турнира в Смоленске, хотя занимается пятиборьем чуть больше года.
На этом же турнире выступил Радмир Габдрахманов из Нефтекамска. Отделение пятиборья в городе открылось два года назад. Благодаря этим двум триумфам парни выиграли первое командное место.
Это лучший результат за последние годы для башкирского пятиборья. Если не считать результаты женской сборной России, практически весь состав которой составляют воспитанницы из нашей республики. Но о них в спортивных блоках новостей мы не можем сказать «представительницы Башкортостана», а только уроженки или воспитанницы.
Автор: Александр Усманов, Роза Хабибуллина