«Базы перестали отвечать требованиям»: в Башкирии развивают сдавшее позиции пятиборье

Что творится с башкирским пятиборьем? Такой вопрос подняли в социальных сетях. Воспитанники башкирского спорта выступают за Москву, а в детско-юношеском спорте наград все меньше и меньше – дисциплина, которая находилась на высоком уровне в республике, сдала свои позиции.

Едва ли не самая успешная воспитанница башкирского пятиборья Гульназ Губайдуллина – лучшая спортсменка международной федерации в 2017 году. Сейчас она лидер сборной России. Вместе с ней в национальной команде выступает еще две девушки из Башкортостана. Ульяна Баташова – обладательница кубка мира, а Аделина Ибатуллина на сегодняшний день единственная завоевала олимпийскую лицензию. Но девушки представляют не республику, они выступают в зачет Москвы и Московской области, а вместе с ними еще один уроженец республики, чемпион планетарного первенства Данил Калимуллин.

Евгений Зинковский, тренер по современному пятиборью: «Пришел момент, когда здешние базы перестали отвечать требованиям подготовки высококлассных спортсменов. Пришлось уехать ей тренироваться в Москву, на федеральную базу».

Отъезд сильнейших спортсменов стал основной причиной провала в истории современного пятиборья республики на сегодняшний день. Поднимать знаковый вид спорта призвали Вадима Чудновского. Он работал в Башкортостане до 2011. Тогда воспитал участника Олимпийских игр Руслана Сабирхузина. Но затем тренер переехал в Казахстан. Вернулся в прошлом году, когда вид спорта был в совсем плачевном состоянии. За 12 месяцев юношеская команда завоевала всего одну медаль всероссийских соревнований.

Вадим Чудновский, директор СШОР Республики Башкортостан по конному спорту и современному пятиборью: «На профессиональном уровне нужно совмещать и образование, и тренировочный процесс. Трудоустройство обеспечить, базу. В одностороннем порядке это не решить».

Но и в одночасье тоже. Рассчитывать на создание специальной базы в ближайшее время вряд ли приходится. Неидеальные условия, но все же есть. И современное пятиборье в республике всегда держалось за счет тренеров-энтузиастов. Именно они и работают сейчас над тем, чтобы усилить детско-юношеский спорт. Результаты долго ждать себя не заставили. Подтянулись четырехборцы, лидеры Софья Тарасова и Игорь Широков являются кандидатами в сборную страны. Игорь Зорькин сумел стать чемпионом всероссийского турнира в Смоленске, хотя занимается пятиборьем чуть больше года.

Игорь Зорькин, победитель Всероссийского турнира по современному пятиборью: «Чувства были хорошие. Было, конечно, сложно. Но когда выигрываешь Россию, все легко становится делать».

На этом же турнире выступил Радмир Габдрахманов из Нефтекамска. Отделение пятиборья в городе открылось два года назад. Благодаря этим двум триумфам парни выиграли первое командное место.

Радмир Габдрахманов, серебряный призер Всероссийского турнира по современному пятиборью: «За последние 2 недели мы начали усерднее тренироваться, чтобы хорошо подготовиться к соревнованиям и выступить на отличном уровне. За личку у меня 2 место, а командное первое».

Это лучший результат за последние годы для башкирского пятиборья. Если не считать результаты женской сборной России, практически весь состав которой составляют воспитанницы из нашей республики. Но о них в спортивных блоках новостей мы не можем сказать «представительницы Башкортостана», а только уроженки или воспитанницы.