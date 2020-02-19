В Уфе проходит турнир по кикбоксингу среди студентов-медиков и фармацевтов

В Уфе проходит Всероссийский турнир по кикбоксингу среди студентов медицинских и фармацевтических вузов. В столице республики собралось более 80 участников из Дагестана, Татарстана, Алтайского края, Оренбургской области, Санкт-Петербурга и Рязани. Спортсмены состязались в дисциплинах фулл-контакт и семи-контакт.

Константин Шестаков, председатель Федерации кикбоксинга Республики Башкортостан: «Это единственный ведомственный турнир по кикбоксингу среди медиков. Он проходит на очень высоком уровне. Приезжают более 10 команд из разных уголков России».

В этом году традиционный турнир проводится уже в четвертый раз. Честь республики защищают 30 студентов Башкирского государственного медицинского университета. При определенных условиях на турнире можно выполнить норматив кандидата в мастера спорта.