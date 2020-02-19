В Уфе проходит турнир по кикбоксингу среди студентов-медиков и фармацевтов

В Уфе проходит Всероссийский турнир по кикбоксингу среди студентов медицинских и фармацевтических вузов. В столице республики собралось более 80 участников из Дагестана, Татарстана, Алтайского края, Оренбургской области, Санкт-Петербурга и Рязани. Спортсмены состязались в дисциплинах фулл-контакт и семи-контакт.

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Константин Шестаков, председатель Федерации кикбоксинга Республики Башкортостан: «Это единственный ведомственный турнир по кикбоксингу среди медиков. Он проходит на очень высоком уровне. Приезжают более 10 команд из разных уголков России».

Руслан Гайнуллин, заведующий кафедрой физической культуры Башкирского государственного медицинского университета: «Проводится в рамках фестиваля «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача».

В этом году традиционный турнир проводится уже в четвертый раз. Честь республики защищают 30 студентов Башкирского государственного медицинского университета. При определенных условиях на турнире можно выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

Дарья Заморина, участница соревнований: «Как всегда, комфортно и приятно. Много участников из разных городов. Конечно, кураж. Пришли побеждать».

Автор: Артем Кочешев