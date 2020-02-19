В Уфе водитель на полной скорости протаранил гаишников

Все произошло на перекрестке улиц Чернышевского и Ленина. Происходящее попало на камеру видеорегистратора. По этим кадрам видно, как для водителей на улице Ленина загорелся зеленый свет, движение трогается с места.

По всей видимости уфимец, двигающийся по улице Чернышевского, думал, что у него получится проскочить перекресток. Однако вместо этого водитель на полной скорости врезался в автомобиль госавтоинспекции. Очевидно, что для него в этот момент уже горел красный свет. После ДТП сотрудники ГИБДД сами выбрались из машины и начали проверять состояние водителя-нарушителя.