В Уфе снег проломил крышу легкового фургона

В столице Башкирии упавший с крыши снег угодил прямо на стоявший внизу фургон. Снежная масса в несколько тонн упала с крыши и буквально завалила машину. Этот случай не единичный в Уфе.

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Инцидент произошел у гостиницы «Агидель». Автомобиль с калужскими номерами стоял на тротуаре. Лишь по случайности никто из прохожих не пострадал.

Управление гражданской защиты сообщает о еще пяти подобных случаях в Уфе. Транспорт получили механические повреждения. В связи с обильными снегопадами и резким потеплением специалисты просят соблюдать бдительность.

«Не проходите вблизи зданий, на крышах которых имеется скопление снега и наледи. Обращайте внимание на предупреждающие о сходе снега таблички, растянутые по периметру опасного участка сигнальные ленты или иные ограждения, не игнорируйте их. Упавший даже с небольшой высоты спрессованный мокрый снег может нанести серьезный ущерб вашему здоровью».

Яна Калинина, начальник информационного отдела Управления гражданской защиты г. Уфы