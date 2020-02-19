В Уфе снег проломил крышу легкового фургона

В столице Башкирии упавший с крыши снег угодил прямо на стоявший внизу фургон. Снежная масса в несколько тонн упала с крыши и буквально завалила машину. Этот случай не единичный в Уфе.

Инцидент произошел у гостиницы «Агидель». Автомобиль с калужскими номерами стоял на тротуаре. Лишь по случайности никто из прохожих не пострадал.

Управление гражданской защиты сообщает о еще пяти подобных случаях в Уфе. Транспорт получили механические повреждения. В связи с обильными снегопадами и резким потеплением специалисты просят соблюдать бдительность.