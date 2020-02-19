В Уфе из-за потепления коммунальщики круглосуточно чистят ливневки

Рабочие готовят Уфу к весне, очищая колодцы и дренаж. С сегодняшнего дня коммунальщики бросили все силы на расчистку ливневых канализаций. На борьбу с талой водой вышли 3 бригады работников предприятия СУРСИС.

На улице плюсовая температура, а в течение этой недели столбики термометра могут подняться еще на несколько градусов. Поэтому работа идёт круглосуточно. Сегодня коммунальщики очистили ливневки по улицам Менделеева, Жукова, проспекту Салавата Юлаева, а также дорожную сеть в районе Монумента дружбы.