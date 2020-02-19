В Уфе разыскивают Дениса Чикина, пропавшего два года назад

В Башкирии продолжаются поиски пропавшего при загадочных обстоятельствах 25-летнего Дениса Чикина. Парень пропал в Уфе. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и к волонтерам.

Денис ушел из дома 11 сентября 2017 года. С тех пор на связь он больше не выходил. Однако родные не теряют надежды найти его.