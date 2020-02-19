На одной из улиц Уфы появился запрещающий знак

Вчера, 18 февраля, коммунальные службы Уфы перешли на усиленный режим работы. Главный акцент при очистке улиц уделяется вечернему и ночному времени суток. Зачастую работе спецтехники мешают препятствуют припаркованные автомобили.

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Администрация Уфы приняла решение об установке временных дорожных знаков, запрещающих парковку. Знак, запрещающий парковку ночью, появился на улице Заводской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.

Призываем горожан внимательно следить за дорожной обстановкой, за дорожными знаками. Их мы будем устанавливать на проблемных участках улиц по запросам коммунальных служб районов. Машины, мешающие уборке снега, будут перемещаться в другое место. Подобную практику уже применили в Сипайлово по улице Бикбая.

Гафур Клызбаев, замначальника УКхиБ Уфы

Об этих мерах было сообщено 18 февраля на очередном оперативном совещании в Администрации города Уфы. На участке предстоящих работ по уборке снега с привлечением представителей ГИБДД будут устанавливаться временные знаки. После очистки территорий знаки демонтируют.

Фото: Администрация Уфы.