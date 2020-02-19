На одной из улиц Уфы появился запрещающий знак

Вчера, 18 февраля, коммунальные службы Уфы перешли на усиленный режим работы. Главный акцент при очистке улиц уделяется вечернему и ночному времени суток. Зачастую работе спецтехники мешают препятствуют припаркованные автомобили.
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Администрация Уфы приняла решение об установке временных дорожных знаков, запрещающих парковку. Знак, запрещающий парковку ночью, появился на улице Заводской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.
Об этих мерах было сообщено 18 февраля на очередном оперативном совещании в Администрации города Уфы. На участке предстоящих работ по уборке снега с привлечением представителей ГИБДД будут устанавливаться временные знаки. После очистки территорий знаки демонтируют.
Фото: Администрация Уфы.