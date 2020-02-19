На одной из улиц Уфы появился запрещающий знак

Призываем горожан внимательно следить за дорожной обстановкой, за дорожными знаками. Их мы будем устанавливать на проблемных участках улиц по запросам коммунальных служб районов. Машины, мешающие уборке снега, будут перемещаться в другое место. Подобную практику уже применили в Сипайлово по улице Бикбая.

Гафур Клызбаев, замначальника УКхиБ Уфы