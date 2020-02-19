«Сначала шоковое состояние»: в Башкирии первых в 2020 году тройняшек выписали из роддома

Уфимка Гульгина Сынгизова, родившая первых в этом году тройняшек, выписалась из роддома. Встретить многодетную маму приехали родственники даже из Баймакского района. Бабушки уже составили график дежурств по уходу за внуками.

Гулли, Мухамет и Мирас – имена у этих малышей появились еще в утробе. Когда УЗИ показало сразу троих «пузожителей», первая реакция родителей была шоком. Ни у кого в роду Сынгизовых сразу такого пополнения еще не было.

– Двойняшки есть со стороны мужа. С моей стороны нет. Это для нас сюрприз, что тройня. Боялась, что не выношу. Слава богу, выносила, родила. – Сначала шоковое состояние было. Потом уже обрадовался. Гульгина и Азат Сынгизовы

Без помощников не обойтись. К пеленанию подключились медработники перинатального центра. Пока между собой малыши отличаются разве что цветом одеялок. Старший сын – 5-летний Самир – еще не запомнил имена новорожденных братьев и сестры, он просто рад их первой встрече.

В прошлом году в республике на свет появились 7 тройняшек. Это явление редкое. К сравнению, двойняшек в 2018-м родилось 500. Малыши у Сынгизовых были весом чуть более килограмма, а выписываются уже весом в два раза больше.

Тройня – это всегда группа высокого риска. Такие женщины родоразрешаются в роддомах третьего уровня, которым является перинатальный центр. Здесь высококвалифицированные специалисты, которые окажут необходимую помощь. Игорь Засядкин, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан

Встречать семью, которая стала больше в два раза, бабушки и дедушки приехали даже из Баймакского района. И уже говорят, в Уфе придется задержаться. Даже составили график дежурства с внуками.

Через месяц я приеду, я буду помогать. Если надо будет, я подольше буду. Я свободная, я пенсионерка. Она медик тем более, поэтому сперва она будет помогать. Фания Сынгизова, бабушка

Своего жилья у Сынгизовых пока нет. Обустраивают быт в садовом товариществе. Пока семья может претендовать на льготные выплаты.

На новорожденных Сынгизовы получат маткапитал и 450 тысяч на погашение ипотеки, которой пока у них нет. Сынгизовы надеются, что свои первые слова «мама» и «папа» их малыши произнесут не в садовой постройке, а в большом уютном доме.