Семья врачей из Уфы не будет платить 25 млн рублей за снос архитектурного памятника

В Уфе возбудили уголовное дело по факту сноса памятника культурного наследия. Его расследуют по статье «Халатность» в отношении должностного лица Управления по госохране объектов культурного наследия республики. Напомним, ранее собственников, не знавших об особом статусе дома, суд обязал выплатить 25 миллионов рублей.

Как считают в Следкоме, неустановленный сотрудник учреждения вовремя не представил в Единый госреестр недвижимости сведения о включении дома на улице Нехаева в перечень выявленных объектов культурного наследия. Также в управлении не предприняли мер по обследованию памятника. В результате собственники участка, на котором стояло аварийное здание, снесли его.