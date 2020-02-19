Семья врачей из Уфы не будет платить 25 млн рублей за снос архитектурного памятника

В Уфе возбудили уголовное дело по факту сноса памятника культурного наследия. Его расследуют по статье «Халатность» в отношении должностного лица Управления по госохране объектов культурного наследия республики. Напомним, ранее собственников, не знавших об особом статусе дома, суд обязал выплатить 25 миллионов рублей.
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Как считают в Следкоме, неустановленный сотрудник учреждения вовремя не представил в Единый госреестр недвижимости сведения о включении дома на улице Нехаева в перечень выявленных объектов культурного наследия. Также в управлении не предприняли мер по обследованию памятника. В результате собственники участка, на котором стояло аварийное здание, снесли его.
Хозяева не знали об особом статусе дома. Их обязали заплатить 25 миллионов рублей на восстановление памятника. Сейчас Верховный суд отменил это решение. Гражданское дело направили на новое рассмотрение.