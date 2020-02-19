В 21-й больнице Уфы рассказали, почему перепутали ботулизм с паническими атаками

Врачи 21-й городской больницы в Уфе не смогли диагностировать у пациента редкое заболевание, которое при запоздалом лечении может привести к летальному исходу. Медики спутали ботулизм с паническими атаками. В результате у пациента развилась острая дыхательная недостаточность.
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Его отвезли в другое медучреждение, в больницу №22, где, определив причину недуга, мужчину ввели в искусственную кому. Родители больного считают, что врачи не оказали им качественную медпомощь. Сотрудники 21-й больницы, в свою очередь, говорят, что пациенту провели полный осмотр, в том числе врач-невролог и заведующий неврологическим отделением. Компьютерная томография мозга также не вывила ничего.
Автор: Азат Садреев