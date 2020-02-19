В 21-й больнице Уфы рассказали, почему перепутали ботулизм с паническими атаками

Ситуация осложнялась тем, что пациент несколько лет назад перенес операцию на головном мозге, и поэтому у него сохранилась неврологическая симптоматика. Вполне возможно, что если бы у него не было сопутствующей неврологической симптоматики, диагноз был бы поставлен вовремя и пациенту была бы оказана помощь.

Эдуард Тулбаев, и.о. заместителя главного врача городской клинической больницы №21