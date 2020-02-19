В Уфе прошел III Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова

Третий музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова произвел фурор на сцене Башкирского театра оперы и балета. Он был посвящен наследию итальянского классика Джузеппе Верди. Этого события уфимская публика ждала давно и вряд ли скоро забудет.

Традиция всегда начинать музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова в Уфе все-таки прервалась. Столицу Башкирии обошел Екатеринбург. Впрочем, уфимскую публику изменения в программе не задели. Напротив, как чувствовали, что художественный руководитель фестиваля приготовит что-то особенное. Во-первых, сама постановка «Аттила» – режиссёрский дебют Абдразакова. Во-вторых, сопрано Вероника Джиоева и баритон Сергей Кайдалов впервые выступают вместе. Ну и как опера без итальянского тенора? Лучано Ганчи, тот, что в Европе знаменит своей актёрской харизмой, также в Уфе выступает впервые.