В Башкирии прошли всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба»

В Салавате завершились всероссийские соревнования юных хоккеистов. 16 лучших команд приняли участие в финале «Золотой шайбы» среди сельских коллективов. В том числе две дружины из Башкортостана.

Различие в уровне подготовки отразилось на табло. Финалисты не испытали особых проблем на групповой стадии. Так, например, «Олимп» из Вологодской области в трёх играх группового этапа забросил 33 шайбы, а второй финалист «Яльчики» из Чувашии – 18. Рекорд же установили хоккеисты чебаркульского «Молота» с результатом 47 шайб.

Алексей Тарасов, президент всероссийского клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова: «Все-таки нам надо делить команды по условиям подготовки. В финале играют команды, которые тренируются в ледовых дворцах. А те, которые занимаются на улице, заняли места с 5 и далее».

В финале сошлись чувашские «Яльчики» и вологодский «Олимп». Исход поединка предрешила игра в неравных составах. А именно победную шайбу хоккеисты Чувашии организовали, имея на одного игрока меньше. Третьими же на турнире стали хоккеисты команды «Лачын» села Актаныш, Татарстан.