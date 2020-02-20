В Уфе полицейские задержали банду наркодилеров

В составе группы оказались молодые люди 18-35 лет. Задержанные, уроженцы Альшеевского района, работали на интернет-магазин оптовыми закладчиками по продаже синтетики. Вес пакетов с наркотическими средствами в тайниках варьировался от 100 до 500 граммов. У каждого участника была своя роль: один перевозил запрещенные вещества, а другие занимались их распространением.

пресс-служба МВД по Башкирии