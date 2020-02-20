В Уфе полицейские задержали банду наркодилеров

В столице Башкирии оперативники задержали банду наркодилеров. Злоумышленники занимались сбытом "синтетики" на территории Башкирии. Полицейские изъяли более 1,5 кг наркотиков.

горячие новости

Главное
В Башкирии впервые вручили ордена генерала Шаймуратова
Итоги недели
Радий Хабиров возложил цветы к Вечному Огню в парке Победы
Главное
Новый телепроект «Вассалям» на БСТ обогнал в рейтинге федеральные каналы

Наркотические вещества злоумышленники забирали бесконтактным способом на территории Оренбургской области, а затем перевозили в Уфу. В съемном жилище, расположенном на улице 8 Марта, наркотики расфасовывали на более мелкие партии.

В составе группы оказались молодые люди 18-35 лет. Задержанные, уроженцы Альшеевского района, работали на интернет-магазин оптовыми закладчиками по продаже синтетики. Вес пакетов с наркотическими средствами в тайниках варьировался от 100 до 500 граммов. У каждого участника была своя роль: один перевозил запрещенные вещества, а другие занимались их распространением.

пресс-служба МВД по Башкирии

В настоящее время благодаря оперативным и слаженным действиям полицейских наркоканал перекрыт. Подозреваемые находятся под стражей. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Фото: МВД по Башкирии.