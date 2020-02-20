В Уфе полицейские задержали банду наркодилеров

В столице Башкирии оперативники задержали банду наркодилеров. Злоумышленники занимались сбытом "синтетики" на территории Башкирии. Полицейские изъяли более 1,5 кг наркотиков.
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Наркотические вещества злоумышленники забирали бесконтактным способом на территории Оренбургской области, а затем перевозили в Уфу. В съемном жилище, расположенном на улице 8 Марта, наркотики расфасовывали на более мелкие партии.
В настоящее время благодаря оперативным и слаженным действиям полицейских наркоканал перекрыт. Подозреваемые находятся под стражей. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Фото: МВД по Башкирии.