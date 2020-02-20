В Башкирии руководство не платило зарплату сотрудникам

В Прокуратуру Белебея по факту невыплаты заработной платы обратились работники ООО «Водолей». В связи с обращением ведомство провело проверку. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.

Установлено, что работодателем допущена задержка выплаты заработной платы. Сумма задолженности составила более 60 тысяч рублей. Данное деяние является нарушением Трудового кодекса РФ.

В отношении руководства составлено административное дело. Руководство оштрафовали на 11 тысяч рублей. В настоящее время долг по зарплате полностью погашен.