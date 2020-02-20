«Выстрелил в плечо»: охотник из Башкирии истекал кровью в поле

В Янаульском районе региона в скорую помощь поступил звонок от 35-летнего охотника. Мужчина сообщил, что получил серьезное ранение и истекает кровью. На место трагедии незамедлительно направились медработники.

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Выяснилось, что мужчина отправился на охоту, однако случайно выстрелил себе в плечо из ружья. Медики диагностировали у потерпевшего оскольчатый перелом плечевой кости и огнестрельное ранение, сообщает Выяснилось, что мужчина отправился на охоту, однако случайно выстрелил себе в плечо из ружья. Медики диагностировали у потерпевшего оскольчатый перелом плечевой кости и огнестрельное ранение, сообщает КП-Уфа. .

Мужчину прооперировали. К счастью, все обошлось. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото: Интернет.