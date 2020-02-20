Эксперты рассказали, когда коронавирус появится в России

Такой вывод сделали в Институте медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского в Сеченовском университете. Ученые отметили, что в самом Китае эпидемия скоро пойдет на спад. Если первая волна болезни не коснулась России, то второй опасаться стоит. При этом директор Института добавил, что паниковать не стоит. Россия предпринимает все меры для того, чтобы предупредить появление вируса.