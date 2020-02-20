Эксперты рассказали, когда коронавирус появится в России

Ученые прогнозируют вторую волну коронавируса. Вторая вспышка придет на октябрь 2020. Ожидается, что на этот раз волна эпидемии накроет и Россию.
горячие новости
Такой вывод сделали в Институте медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского в Сеченовском университете. Ученые отметили, что в самом Китае эпидемия скоро пойдет на спад. Если первая волна болезни не коснулась России, то второй опасаться стоит. При этом директор Института добавил, что паниковать не стоит. Россия предпринимает все меры для того, чтобы предупредить появление вируса.
По словам экспертов из научного сообщества, коронавирус сам по себе не исчезнет. Эпидемия еще будет циркулировать по миру. На данный момент число погибших достигло 2012 человек