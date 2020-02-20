Эксперты рассказали, когда коронавирус появится в России

Ученые прогнозируют вторую волну коронавируса. Вторая вспышка придет на октябрь 2020. Ожидается, что на этот раз волна эпидемии накроет и Россию.

горячие новости

Главное
В Башкирии впервые вручили ордена генерала Шаймуратова
Итоги недели
Радий Хабиров возложил цветы к Вечному Огню в парке Победы
Главное
Новый телепроект «Вассалям» на БСТ обогнал в рейтинге федеральные каналы

Такой вывод сделали в Институте медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского в Сеченовском университете. Ученые отметили, что в самом Китае эпидемия скоро пойдет на спад. Если первая волна болезни не коснулась России, то второй опасаться стоит. При этом директор Института добавил, что паниковать не стоит. Россия предпринимает все меры для того, чтобы предупредить появление вируса.

По словам экспертов из научного сообщества, коронавирус сам по себе не исчезнет. Эпидемия еще будет циркулировать по миру. На данный момент число погибших достигло 2012 человек