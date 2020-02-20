В Уфе студенты-медики приняли участие в олимпиаде «Я – профессионал»

В Уфе в рамках всероссийской олимпиады «Я – профессионал» встретились лучшие студенты медицинских вузов страны, чтобы выявить сильнейших по специализациям: педиатрия, лечебное дело, стоматология и фармация. Будущие врачи проходили по станциям, где за 10 минут должны были вылечить больных. В роли пациентов выступали манекены.

В очных соревнованиях приняли участие 140 человек. Их отобрали с помощью онлайн-тестирования. В нем приняли участие более 500 человек.

Олимпиада проходила в симуляционном центре клиники БГМУ. Помимо наших, участвовали и студенты медицинских вузов Челябинска, Оренбурга, Самары, Тюмени и Екатеринбурга. Лучший из лучших получит денежное вознаграждение в 300 тысяч рублей, а также возможность поступить в ординатуру любого медуниверситета без конкурса.