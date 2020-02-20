Творческие коллективы Зианчуринского района готовятся к Всемирной фольклориаде

Десятки женщин в башкирских и русских народных костюмах. Во Дворце культуры Зианчуринского района успешно работают два коллектива – «Йырау» и ансамбль русской народной песни «Сударушки». Первый из них на протяжении двух десятилетий славит башкирский язык и культуру.
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В ансамбле – 16 женщин, среди которых есть врачи, учителя и продавцы. Всех их объединяет любовь к башкирскому народному творчеству и фольклору.
Солисты народного ансамбля «Сударушки» поют песни только на русском языке. Их репертуар за 20-летнию историю составил великое множество композиций разных жанров – от русских народных до эстрадных. Оба творческих коллектива шагают в будущее с большими планами и светлыми мечтами. Перед ними стоит задача – успешно выступить на Всемирной Фольклориаде в Уфе.