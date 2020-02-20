Творческие коллективы Зианчуринского района готовятся к Всемирной фольклориаде

Десятки женщин в башкирских и русских народных костюмах. Во Дворце культуры Зианчуринского района успешно работают два коллектива – «Йырау» и ансамбль русской народной песни «Сударушки». Первый из них на протяжении двух десятилетий славит башкирский язык и культуру.

В ансамбле – 16 женщин, среди которых есть врачи, учителя и продавцы. Всех их объединяет любовь к башкирскому народному творчеству и фольклору.

Зиля Хайруллина, солист фольклорного ансамбля «Йырау», учитель башкирского языка и литературы школы имени Султанова: «В ансамбль хожу для того, чтобы отдыхать душой и сердцем, потому что здесь мои подруги, коллектив, руководитель у нас отличный».

Солисты народного ансамбля «Сударушки» поют песни только на русском языке. Их репертуар за 20-летнию историю составил великое множество композиций разных жанров – от русских народных до эстрадных. Оба творческих коллектива шагают в будущее с большими планами и светлыми мечтами. Перед ними стоит задача – успешно выступить на Всемирной Фольклориаде в Уфе.