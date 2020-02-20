В Уфе ребёнок госпитализирован в тяжёлом состоянии из-за халатного отношения врача

Жительница Уфа пожаловалась в социальных сетях на работу врача в одной из больниц города. Женщина заверяет, что медицинский работник халатно отнесся к проверке анализов ребёнка после болезни. Из-за невнимательности врача малыша увезли в больницу в тяжелом состоянии.

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Уфимка рассказывает, что её внук заболел и неделю не ходил в садик. После больничного бабушка с внуком пошла к терапевту, однако врач, с её слов, повёл себя непрофессионально: он совсем не проверил анализы маленького пациента, не провёл осмотр, а сразу дал справку на выписку. Через три дня после приёма ребёнка забрали на скорой помощи с острым пиелонефритом (воспалительный процесс в почках).

Почему, наблюдая картину болезни, врач не задала себе вопросы: как часто болеет ребенок, почему это происходит. Что мешает просто внимательно и профессионально делать свою работу? Ведь это заболевание не приходит в три дня!

бабушка заболевшего мальчика

Возмущенная женщина отмечает, что анализы малыша вообще были утеряны. А в комментариях женщина встретила сильную поддержку от других жителей города. Уфимцы советуют не пускать ситуацию на самотёк, а обратиться с жалобой к главному врачу или в Минздрав Башкирии.

Фото: Интернет.